Patara'da 13 bini aşkın caretta caretta yavrusu denizle buluştu

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Patara kumsalında deniz kaplumbağaları koruma ve izleme çalışmaları 1 Haziran 2020'de başlatıldı.
Bu kapsamda Patara kumsalında 2020 üreme sezonunda toplam 962 caretta caretta çıkışı tespit edildi. Bunların 434'ü yuva ile 528'i ise yuvasız çıkış olarak sonuçlandı.
1 Eylül 2020'ye kadar toplam 434 yuvanın 224'ünden yavru çıkışı görüldü. Bu yuvaların kontrollerinde 13 bin 567 yavrunun yumurtadan çıktığı tespit edildi. Bu yavruların 13 bin 414'ü başarılı bir şekilde denizle buluşturuldu.
Arazi çalışmaları sırasında ise yuvalayan ergin dişi kaplumbağalardan 75 yeni birey markalandı, 15 markalı bireyin ise tekrar geldiği gözlemlendi.
Çalışmalar kapsamında, 13 sıcaklık kaydedici cihaz da yuvalara yerleştirildi. Bu sayede bu yuvalardan çıkacak yavruların cinsiyet oranları tespit edilebilecek.
- Çevre kirliliğinin deniz kaplumbağaları üzerine etkisi ile ilgili çalışmalar başlatıldı
Kaplumbağalardan doku örnekleri de alınarak ağır metal analizleri için veriler toplandı. Bilimsel araştırmalar için genetik ve izotop örnekleri sayesinde çevre kirliliğinin deniz kaplumbağaları üzerine etkisi ile ilgili çalışmalar da başlatıldı.
Bu arada yuvalar, predasyon tehlikesine karşı kum altı kafesler ile koruma altına alınırken, insan kullanımının olduğu alanlarda farkındalığı artırmak amacı ile kum üstüne prizma kafesler yerleştirildi.
Bakanlıkça, kumsalda koruma izleme çalışmalarının yanında farkındalık çalışmaları da sürdürülüyor.
Koronavirüse karşı sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyularak, bilgilendirme çalışmaları yapılıp, yerel halka, yerli ve yabancı turistlere bölgenin ve deniz kaplumbağalarının önemi hakkında bilgi verildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından desteklenen uydu izleme projesi kapsamında da Patara, Likya ve Belkıs adı verilen 3 caretta caretta türü deniz kaplumbağasına uydu izleme cihazı takılarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan eşliğinde denize bırakılmıştı.
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