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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Pat Pat Patara: Antik kente doğru müzikli bir yolculuk

        Pat Pat Patara: Antik kente doğru müzikli bir yolculuk

        İş Sanat'ın yeni oyunu Pat Pat Patara, genç maceraperestlere eğlenceli ve öğretici bir deneyim sunuyor. Yekta Kopan'ın kaleme aldığı, Lerzan Pamir'in yönettiği oyun 27 Ocak Cumartesi günü ek bir gösterimle seyircisiyle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2024 - 15:08 Güncelleme: 05.01.2024 - 15:08
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        Antik kente doğru müzikli bir yolculuk
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        İş Sanat’ın yeni oyunu Pat Pat Patara, seyircileri büyüleyecek bir çocuk oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

        Yekta Kopan'ın kaleme aldığı, Lerzan Pamir'in yönettiği, Patara Antik Kenti'nde geçen oyun, genç maceraperestlere eğlenceli ve öğretici bir deneyim sunacak.

        Biletleri satışa çıktıktan sonra hızla tükenen Pat Pat Patara, yoğun ilgi ve talep üzerine 27 Ocak Cumartesi günü saat 15.00’te de ek bir gösterimle seyircisiyle buluşacak.

        "Geçmişin bilgilerini, bulup çıkarır. Eski değerleri, günümüze taşır" bilmecesiyle başlayan oyunda arkeolog Aslı önderliğinde, Efe, Defne ve sınıf arkadaşları, Patara Antik Kenti’nin esrarengiz atmosferinde eşsiz bir yolculuğa çıkar.

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        Oyuncu kadrosunda Özge Fışkın, Şeyla Halis Çiçekdemir, Baran Güler, Mert Aydın, Derman Çinkılıç, Elif Gizem Aykul, Emrecan Karakum, İrem Kayakököz ve Mehmet Berker Korkmaz yer alıyor.

        Müziklerini Tolga Çebi'nin yaptığı oyunun dekor tasarımı Merve Yörük, kostüm tasarımı ise Gül Sağer'e ait.

        4 yaş ve üzeri izleyiciler için önerilen oyun, tarihin merak ve heyecan dolu sürprizleriyle küçük tiyatroseverleri buluşturacak.

        Yönetmen Lerzan Pamir, heyecanını şu sözlerle ifade ediyor: "Genç seyircilerimizi Patara'nın büyüleyici dünyasına taşımak, eğlence aracılığıyla merak ve tarih sevgisi aşılamayı hedefliyoruz."

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        #Pat Pat Patara
        #İş Sanat
        #haberler
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