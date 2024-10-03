Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Pastırma sıcakları ne zaman? Pastırma sıcakları hangi aylarda olur?

        Pastırma sıcakları ne zaman? Pastırma sıcakları hangi aylarda olur?

        Ekim ayına girmemizle birlikte pastırma sıcakları tarihleri gündeme geldi. Bazen yılda birkaç kez yaşanır bazende hiç görülmez. Kış aylarına girmeden pastırma yazı sıcaklarının yaz mevsimini aratmaması bekleniyor. Kesin tarihleri yıl bazında değişebilir, ancak genel olarak bu dönemde hafif sıcaklık artışları gözlemlenir.Peki Pastırma sıcakları ne zaman? Pastırma sıcakları hangi aylarda olur ve kaç gün sürer?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2024 - 09:42 Güncelleme: 03.10.2024 - 09:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Sıcaklık mevsim normallerine göre daha yüksek seviyeye çıkınca pastırma sıcakları yaşanır. Ekim ayının 3’nde pastırma yazı sıcaklarının yaşanacağı tarih merak ediliyor. Peki Pastırma sıcakları ne zaman? Pastırma sıcakları hangi aylarda olur?

        • 2

          PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN?

          Pastırma yazı, sonbahar mevsiminde genellikle ekim ayı sonuna doğru ile kasım ayının ikinci haftası arasında meydana gelen sıcak hava dalgasının etkili olduğu, sıcaklıkların mevsim normallerine göre daha yüksek seviyelerde seyrettiği gündüzleri güneşli, geceleri açık ve ayazlı günler için kullanılır.

        • 3

          PASTIRMA YAZI NE DEMEK?

          Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar. Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşma yaratan önemli sıcaklık değişimleridir. Havanın dikey hareketi engellenir ve alçaklarda yoğunlaşan duman, toz vb havanın puslu olmasına yol açar.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cem Garipoğlu'nun inanılmaz '3' tesadüfü! Mezarı bugün açılıyor!
        Cem Garipoğlu'nun inanılmaz '3' tesadüfü! Mezarı bugün açılıyor!
        Yolcu ile muavin tartıştı! Otogarda kanlı baskın!
        Yolcu ile muavin tartıştı! Otogarda kanlı baskın!
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!
        Yabancı işçinin ücreti düşecek
        Yabancı işçinin ücreti düşecek
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        İsrail, Şam'ı vurdu
        İsrail, Şam'ı vurdu
        İsrail-İran hattında tansiyon yükseldi, gözler Biden'da
        İsrail-İran hattında tansiyon yükseldi, gözler Biden'da
        Gerilim yükseldi! Son gelişmeler neler?
        Gerilim yükseldi! Son gelişmeler neler?
        Trump'tan ilginç İsrail-İran yorumu
        Trump'tan ilginç İsrail-İran yorumu
        İsrail Beyrut'u yine vurdu
        İsrail Beyrut'u yine vurdu
        Yağış yok, sıcaklıklar artıyor
        Yağış yok, sıcaklıklar artıyor
        Kerem ve Orkun yine sahnede!
        Kerem ve Orkun yine sahnede!
        Eylül enflasyonu ne olur?
        Eylül enflasyonu ne olur?
        Türk derbisine yabancı madde engeli!
        Türk derbisine yabancı madde engeli!
        Hastane odasından fotoğraf
        Hastane odasından fotoğraf
        Fatih Terim'e sürpriz talip!
        Fatih Terim'e sürpriz talip!
        Okan Buruk'tan F.Bahçe'ye cevap!
        Okan Buruk'tan F.Bahçe'ye cevap!
        Denizli'de su alarmı! Kesintiler başlayabilir
        Denizli'de su alarmı! Kesintiler başlayabilir
        Habertürk Anasayfa