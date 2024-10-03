Pastırma sıcakları ne zaman? Pastırma sıcakları hangi aylarda olur?
Ekim ayına girmemizle birlikte pastırma sıcakları tarihleri gündeme geldi. Bazen yılda birkaç kez yaşanır bazende hiç görülmez. Kış aylarına girmeden pastırma yazı sıcaklarının yaz mevsimini aratmaması bekleniyor. Kesin tarihleri yıl bazında değişebilir, ancak genel olarak bu dönemde hafif sıcaklık artışları gözlemlenir.Peki Pastırma sıcakları ne zaman? Pastırma sıcakları hangi aylarda olur ve kaç gün sürer?
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Sıcaklık mevsim normallerine göre daha yüksek seviyeye çıkınca pastırma sıcakları yaşanır. Ekim ayının 3’nde pastırma yazı sıcaklarının yaşanacağı tarih merak ediliyor. Peki Pastırma sıcakları ne zaman? Pastırma sıcakları hangi aylarda olur?
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PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN?
Pastırma yazı, sonbahar mevsiminde genellikle ekim ayı sonuna doğru ile kasım ayının ikinci haftası arasında meydana gelen sıcak hava dalgasının etkili olduğu, sıcaklıkların mevsim normallerine göre daha yüksek seviyelerde seyrettiği gündüzleri güneşli, geceleri açık ve ayazlı günler için kullanılır.
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PASTIRMA YAZI NE DEMEK?
Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar. Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşma yaratan önemli sıcaklık değişimleridir. Havanın dikey hareketi engellenir ve alçaklarda yoğunlaşan duman, toz vb havanın puslu olmasına yol açar.
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