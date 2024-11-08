Pastırma sıcakları ne zaman, bitti mi? Pastırma yazı bu sene olacak mı, ne zaman başlayacak?
Pastırma sıcakları tarihi 2024 yılı için araştırılmaya devam ediyor. Kasım ayına girilmesiyle beraber Türkiye genelinde hava sıcaklıkları düşerken bazı bölgelerde kara kış etkisini göstermeye başladı. Bu noktada ise ''Pastırma sıcakları bu sene olacak mı, ne zaman başlayacak?'' sorusu gündeme geldi. Gündüzlerin sıcak ve güneşli, gecelerin ise soğuk olduğu pastırma yazı, halk takvimine göre ekim ayının sonlarıyla kasım ayının başlarında yaşandığı biliniyor. Ancak pastırma yazı, bazı yıllar hiç yaşanmayabiliyor. Peki, Pastırma yazı ne zaman başlayacak, hangi tarihte?
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Pastırma sıcakları ne zaman, bitti mi soruları gündemdeki yerini aldı. Kasım ayına girilmesiyle birlikte yurt genelinde hava sıcaklıkları düştü. Bazı illerde kara kış etkisini göstermeye başladı. Bu noktada ise kış öncesi yazdan kalma sıcak havalara denilen pastırma yazı için araştırmalar başladı. Bazı yıllar hiç yaşanmayan, bazen de yıl içerisinde birden fazla olabilen pastırma sıcakları bu sene olacak mı merak ediliyor. Peki Pastırma sıcakları ne zaman, kaç gün sürer? Pastırma yazı nedir, Kasım ayında olur mu? İşte Pastırma sıcakları 2024 tarihi…
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PASTIRMA SICAKLARI 2024 TARİHİ: PASTIRMA YAZI NE ZAMAN, BİTİ Mİ?
Pastırma sıcakları, genellikle sonbahar mevsiminin sonundaki Ekim ayının sonu ile Kasım ayı ortası arasında yaşanır. Pastırma yazında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyreder.
Türkiye'de, bu dönem genellikle Kasım ayının ilk iki haftasında gerçekleşir. Ancak bu tarihler, hava koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
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PASTIRMA YAZI KAÇ GÜN SÜRER?
Pastırma sıcakları birkaç gün ya da bir hafta kadar sürebilir. Bu süreçte gündüzler güneşli, hafif rüzgarlı ve puslu, geceler serin geçer; yağış olmamakla birlikte geceleri ayaz görülebilir.
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PASTIRMA SICAKLARI BU SENE OLACAK MI?
Sonbahar mevsiminin son günlerini yaşadığımız şu günlerde kış soğuğu etkisini göstermeye başladı. Prof. Dr. Orhan Şen, bazı bölgelerde havanın daha da soğuyacağını, beraberinde karla karışık yağmur ve kar yağışının görüleceğini söyledi.
Ayrıca Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede ‘’Bu sene pastırma sıcakları da olmayacak’’ dedi.
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PASTIRMA YAZI NEDİR?
"Pastırma yazı" teriminin kökeni, pastırmanın kurutulması için uygun hava koşullarının oluştuğu dönemi ifade etmesinden geliyor. Ekim ayı ortalarında yaşanan ani sıcaklık artışları, pastırmanın iyi bir şekilde kurutulabilmesi için idealdir.
Gece ve gündüz sıcaklık farklarının yılın geneline oranla en yüksek olması, etin gözeneklerinin gündüzleri sıcak nedeniyle açılması ve geceleri soğuk nedeniyle kapanmasına neden olur ve sıvanan çemen etin içine çok iyi işler.
Dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu dönem Almanya'da "kocakarı yazı", İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yerli yazı" (Indian summer) gibi adlar alır.
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PASTIRMA SICAKLARI NASIL ORTAYA ÇIKAR?
Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar.
Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşma yaratan önemli sıcaklık değişimleridir. Sonuçta havanın dikey hareketi engellenir ve alçaklarda yoğunlaşan duman, toz vb havanın puslu olmasına yol açar.
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