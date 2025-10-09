Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor, hangi tarihte?
Pastırma yazı ne zaman sorusu ekim ayı ile vatandaşların gündeminde yer aldı. Halk takvimine göre ekim ayının sonlarıyla kasım ayının başlarında yaşandığı düşünülen pastırma sıcakları yada diğer bir adıyla pastırma yazı, bazen yılda birkaç kez yaşanır, bazen de hiç görülmez. Peki, 2025 Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor, hangi tarihte?
Pastırma sıcaklarının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Sonbahar aylarında yazdan kalma sıcak günlerin yaşandığı pastırma sıcakları, mevsim normallerinin üzerinde görülen hava sıcaklığı olarak biliniyor. Yılın birkaç gün ya da bir hafta kadar süren pastırma yazında yağış görülmezken, mevsimin son sıcak günleri yaşanıyor. Peki, pastırma sıcakları ne zaman?
PASTIRMA SICAKLARI NEDİR?
Pastırma sıcakları; gündüzleri hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkması, geceleri ise soğukların devam etmesiyle karakterize edilir. Yüksek basınç sistemlerinin etkisiyle gökyüzü açık olur, rüzgar azalır ve güneşli günler yaşanır. Adını, bu dönemde yapılan pastırma üretiminden alır. Çünkü güneşli ve kuru hava, pastırmanın olgunlaşması için uygun koşullar sağlar.
PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN OLUR?
Türkiye’de pastırma sıcakları genellikle 29 Ekim ile 15 Kasım tarihleri arasında görülür. Ancak her yıl kesin tarihler değişebilir. Bazı yıllarda bu sıcak günler daha erken ya da daha geç yaşanabilir. İklim değişikliği nedeniyle geçmişe oranla daha düzensiz bir şekilde ortaya çıkması da mümkündür.
Pastırma sıcakları ortalama 5 ila 15 gün arasında devam eder. Ancak bu süreç her yıl aynı değildir. Bazı yıllarda sadece birkaç gün sürerken, bazı yıllarda iki haftayı bulabilir. Bu süre boyunca gündüzleri yazı anımsatan sıcaklıklar yaşanırken, geceleri ani sıcaklık düşüşleriyle soğuk hava hissedilir.