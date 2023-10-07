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        Haberler Gündem Pastırma sıcakları 2023: Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor? Pastırma yazı hangi ayda olur?

        Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor?

        Pastırma sıcakları sonbaharın habercisi ekim ayının gelişiyle gündemdeki yerini aldı. Sonbaharda havaların soğuması sonrasında yaşanan güneşli sıcak günler anlamında kullanılan pastırma sıcaklarının ne zaman yaşanacağı, hangi ay içinde gerçekleşeceği merak konusu oldu. İşte pastırma yazı hakkında merak edilen bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2023 - 08:42 Güncelleme: 07.10.2023 - 08:42
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        • 1

          Ülke genelinde havaları soğuması ile birlikte pastırma sıcaklarına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Sonbaharda görülen ve oldukça sıcak günlerin yaşandığı pastırma yazı hakkında merak edilenleri sizlerle paylaştık. Peki, Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor? Pastırma yazı hangi ayda olur? İşte ayrıntılar...

        • 2

          PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLAR?

          Pastırma yazı, genellikle sonbahar mevsiminin sonundaki (ekim ayının sonundan kasım ayının ortasına kadar) güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanılan deyimdir. Bazı yıllar birkaç kez yaşanır, bazen de hiç görülmez. Genellikle birkaç gün ya da bir hafta kadar sürer. Gündüzler güneşli, hafif rüzgarlı ve puslu, geceler serin geçer; yağış olmamakla birlikte geceleri ayaz görülebilir.

        • 3

          PASTIRMA YAZI NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

          Pastırma yazı deyimi, pastırmanın bu dönemde hazırlanması sebebi ile verilmiştir. Gece ve gündüz arası sıcaklıkların birbirine yakın ve sıcak olması sebebi ile; pastırmanın en ideal şekilde kuruması bu dönemde olur. Dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu dönem Almanya'da "kocakarı yazı", İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yerli yazı" (Indian summer) gibi adlar alır.

        • 4

          PASTIRMA SICAKLARI NASIL ORTAYA ÇIKAR?

          Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar.

        • 5

          Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşma yaratan önemli sıcaklık değişimleridir. Sonuçta havanın dikey hareketi engellenir ve alçaklarda yoğunlaşan duman, toz vb havanın puslu olmasına yol açar.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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