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        Haberler Gündem Güncel Pastaya çeyrek altın sakladılar! Dedektörle geldi | Son dakika haberleri

        Pastaya çeyrek altın sakladılar! Dedektörle geldi

        Esenyurt'ta bir pastane pastaların için çeyrek altın sakladığını duyurdu. Bunun üzerine bir kişi elinde dedektörle pastaneye geldi. O anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 18:46 Güncelleme: 31.12.2024 - 18:46
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        Pastaya çeyrek altın sakladılar! Dedektörle geldi
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        Esenyurt'ta bulunan bir pastane yılbaşı nedeniyle hazırladığı bazı pastaların içine 40 çeyrek altın koydu. Bunu duyan bir sosyal medya fenomeni ise elindeki dedektörle pastaneye girince çalışanlar tarafından fark edilip dışarı çıkartıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Fatih Mahallesi Pazaryolu Caddesi'nde iş yeri bulunan Celal Koç, yeni yıl nedeniyle yaş pastaların içine 40 çeyrek cumhuriyet altını yerleştireceklerini sosyal medya hesabı ile duyurdu. Paylaşım sosyal medyada ilgi gördü. Altınlı pastaları duyan 'Tokatçı Berber' olarak tanınan Mehmet Bayraktar da elinde dedektör ile pastaneye gitti.

        ÇALIŞANLAR TARAFINDAN ÇIKARILDI

        Vitrinde sergilenen pastaların yanına dedektörle yaklaşan Bayraktar fark edilince pastane çalışanlar tarafından dışarı çıkartıldı. Bayraktar'ın pastaneye dedektörle geldiği ve dışarı çıkarıldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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        Pastane sahibi Celal Koç, yıllardan bu yana hizmet verdikleri müşterilerine yeni yıl için jest yapmak istediklerini ve kampanyalarının ilgi gördüğünü söyledi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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