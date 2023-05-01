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Pastanelerden almaya veda edebilirsiniz! İşte lezzetli, pofuduk poğaça yapımı!

Dışarıdan alınanlar gibi yumuşacık ve yapımı da bir o kadar kolay poğaça tarifi arıyorsanız doğru yere geldiniz! Hem lezzetiyle hemde günün her saatinde ister tatlı ister tuzlu yiyecekler ile yenildiğinde çok beğeneceğiniz pofuduk poğaça tarifini sizler için derledik.

Giriş: 01.05.2023 - 09:59 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Pastanelerden alınan pofuduk poğaçayı kolaylıkla evde yapabileceğinizi biliyor muydunuz? İster kahvaltıda ister gün içinde çayın yanında tüketilebilen pofuduk poğaçanın yapımı da oldukça kolay.  Peki pofuduk poğaça için hangi malzemeler gereklidir, nasıl yapılır ve püf noktaları nelerdir? İşte pofuduk poğaçanın tarifi... 

  • POFUDUK POĞAÇA MALZEMELER 

    1 su bardağı sıvı yağ

    2 su bardağı ılık süt

    2 yumurta akı

    1 paket yaş maya

    2 tatlı kaşığı toz şeker

    5-6 bardak un

    İçine, isterseniz kaşar

  • POFUDUK POĞAÇA NASIL YAPILIR?

    Önceden ısıtılan sütü yoğurma kabına alın ve içerisine yaş maya ekleyin. Bu karışımın içine yumurtanın akını, şeker ve tuzu da ilave edip elinizle karıştırın. Unu azar azar ilave ederek yoğurun. Hamurun yumuşak ve ele yapışmayan bir kıvam alması gerekiyor. Daha sonra yoğurma kabının ağzını kapatıp oda ısısında mayalanmaya bırakın. Hamur 2 katı kadar kabardığı zaman, mayalanmış demektir. Mayalanmış olan hamurdan arzu ettiğiniz ebatta parçalar koparıp şekil verin. Yağlı kâğıt serili fırın tepsisine aralıklarla dizin. Bu şekilde tepsinin ağzını kapatarak1 saat kadar bekletirseniz poğaçaların hamuru daha da şişer ve yumuşak olur. Son işlem olarak da hamurların üzerine dikkatlice yumurta sarısını sürdükten sonra, 200 derecede ısıtılmış fırında 15 -20 dakika kızarana kadar pişirin.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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