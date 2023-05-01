POFUDUK POĞAÇA NASIL YAPILIR?

Önceden ısıtılan sütü yoğurma kabına alın ve içerisine yaş maya ekleyin. Bu karışımın içine yumurtanın akını, şeker ve tuzu da ilave edip elinizle karıştırın. Unu azar azar ilave ederek yoğurun. Hamurun yumuşak ve ele yapışmayan bir kıvam alması gerekiyor. Daha sonra yoğurma kabının ağzını kapatıp oda ısısında mayalanmaya bırakın. Hamur 2 katı kadar kabardığı zaman, mayalanmış demektir. Mayalanmış olan hamurdan arzu ettiğiniz ebatta parçalar koparıp şekil verin. Yağlı kâğıt serili fırın tepsisine aralıklarla dizin. Bu şekilde tepsinin ağzını kapatarak1 saat kadar bekletirseniz poğaçaların hamuru daha da şişer ve yumuşak olur. Son işlem olarak da hamurların üzerine dikkatlice yumurta sarısını sürdükten sonra, 200 derecede ısıtılmış fırında 15 -20 dakika kızarana kadar pişirin.