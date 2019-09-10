'Pasta canavarı' 90 bin dolarlık hamur işi çaldı!

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New York'ta bir pasta fırınının teslimatlarını yapan adam 90 bin dolar değerindeki 1020 hamur işini çalmakla suçlanıyor. Lady M Confections isimli bir pasta fırınında çalışan David Lliviganay hakkında, Long Island City'de bulunan fırının imalat yerinden birkaç ay içinde 1020 adet pastayı çaldığı iddia edildi.
Martha Stewart ve Oprah Winfrey tarafından hayran olunan ve fırının en popüler pastası "Rabbit Stamp Signature Mille Crêpes"in adedi 90 dolara satılıyor. The New York Times Magazine de Rabbit Stamp Signature Mille Crêpes'i "şehirdeki en iyi ikinci pasta" olarak adlandırıyor.
Pasta fırını tarafından doldurulan dava dosyasındaki iddialara göre, pahalı olan her ürün gibi yaptıkları krepten pasta için de karaborsa imkanını gören Lliviganay, bu fırsatın üzerine atlamış.
New York Post'un haberine göre, Lliviganay fırının imalat yerindeki kamera kayıtlarına imalat yerinden beklemekte olan arabasına defalarca çantalar taşımış ve iddialara göre de bu çantaların içinde tanesi 90 dolar olan 1020 tane Rabbit Stamp Signature Mille Crêpes var. Fırına pasta almaya gelen bir kişinin kendilerine yaptıkları bu pastayı dışarıda daha ucuza sattıklarını söyleyene kadar, şirket çalınan pastaların uzun zaman farkına varmamış.
Pasta fırını, 90 bin dolar değerindeki pastaların zararının karşılanması ve bu bedelin kendilerine ödenmesi için, Lliviganay ile yasal yollarla mücadele etmekte oldukça kararlı görünüyor.
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