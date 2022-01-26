'Paslaşmalar' Evin Sanat Galerisi'nde

Evin Sanat Galerisi, 3 Şubat -26 Şubat 2022 tarihleri arasında İstanbul Okan Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nin her yıl düzenlediği Paslaşmalar isimli sergi serisinin yedincisine ev sahipliği yapıyor. Sergi bu yıl Forum başlığı altında gerçekleşiyor.

Ahmet Elhan

Sergide; İstanbul Okan Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nden Batu Bozoğlu, Eda Çekil, Merve Ertufan, Mürteza Fidan, N. Kurucu Koçanoğlu, Alper Mazman, Dilek Tina Winchester ve Gizem Yücelen’in yanı sıra Evin Sanat Galerisi’nden ise; Setenay Alpsoy, Ahmet Elhan, Kader Genç, Işık Güner, Hakan Gürsoytrak, Temür Köran, Zulal’ın yapıtlarından oluşan seçki yer alacak.

Merve Ertufan

Kimi zaman sanatçıların birlikte üretimler yaptığı, kimi zaman üretimleriyle birbirlerine karşılık verdiği Paslaşmalar serisi, bu yıl farklı üretim biçimleri ve farklı yaklaşımlarla üretilmiş birbirinden bağımsız çalışmaları Forum yapısına atıfta bulunarak bir araya getiriyor.

Temür Köran

Çeşitliliğe ve farklı seslere vurgu yapan Paslaşmalar VII / Forum sergisi 26 Şubat 2022’ye kadar Evin Sanat Galerisi’nde izlenebilir.