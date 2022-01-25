Paşinyan'dan flaş Türkiye mesajı

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Facebook üzerinden katıldığı bir yayında, Ermenistan'ın büyük olasılıkla Türkiye'deki Antalya Diplomasi Forumu'na katılacağını söyledi.

Paşinyan, Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi için bir formatın oluşturulduğunu, özel temsilcilerin ilk toplantısının gerçekleştirildiğini belirterek "Bence bu dinamik korunursa, Ermenistan'ın bu foruma katılma davetini kabul etmesi çok muhtemel. Tabii ki her şey o andaki duruma bağlı, ancak en azından ilk toplantıdan sonra, bu ihtimal artıyor. Ermenistan daveti kabul edecek, çünkü bir süreç başladı ve bu fırsatı kaçırmak mantıksız olur" dedi.

Paşinyan ayrıca Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesini tüm uluslararası toplumun da desteklediğini sözlerine ekledi.