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        Haberler Dünya Paşinyan'ın 1915 Olayları'na ilişkin sözleri Ermenistan'da gündem oldu

        Paşinyan'ın 1915 Olayları'na ilişkin sözleri Ermenistan'da gündem oldu

        Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, 1915 Olayları'yla ilgili "Büyük Felaket (Meds Yeghern)" ve "kırım" ifadelerini kullanması Ermenistan'da tartışmalara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 17:39 Güncelleme: 15.04.2024 - 17:39
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        Paşinyan, "Büyük Felaket" dedi, Ermenistan karıştı
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        Başbakan Paşinyan, iktidardaki partisi Sivil Sözleşme'nin siyaset okulu için hazırlanan "Ermenistan Cumhuriyeti'nin Sosyal Psikolojisi" konulu hitabını, kişisel Facebook sayfasında yayımladı.

        17. yüzyılın başında İran Şahı Abbas tarafından Ermenilerin İran'a göç ettirilmesinin halkın sosyal psikolojisi üzerinde derin etkileri olduğunu savunan Paşinyan, 1915 olaylarına değindi.

        Paşinyan, 1915 olayları için Ermenistan'da kullanılan "soykırım" yerine "Büyük Felaket (Meds Yeghern)" ve "kırım" sözcüklerini kullandı.

        Kısa sürede muhalif çevrelerden tepki alan Paşinyan'ın sözleri ülkede gündem oldu.

        Paşinyan, kendisine yönelik eleştirilere henüz yanıt vermedi.

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