Paşinyan'dan Karabağ açıklaması

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Reuters'ın haberine göre Azerbaycan'ın başlattığı antiterör operasyonu sonrasında bölgede yaşayan Ermeni siviller, Ermenistan’a dönmek için Karabağ-Kornidzor sınır hattında geçişe devam ediyor.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Sözcüsü, şu ana kadar Karabağ'dan 65 bin 36'dan fazla kişinin Ermenistan'a geçtiğini söyledi.

Rus Haber Ajansı Interfax'ın bildirdiğine göre, Ermenistan Başbakanı Paşinyan önümüzdeki günlerde Karabağ'da hiçbir Ermeninin kalmayacağını açıkladı.

ALİYEV "GÜVENLİ GEÇİŞ SAĞLANACAK" DEMİŞTİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni sakinlerin haklarına işaret ederek, Azerbaycan'da yaşayan diğer etnik azınlıklar gibi onların da haklarının ülke yasaları ve uluslararası yükümlülükler çerçevesinde güvence altına alınacağını vurgulamıştı.

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Azerbaycanlı devlet yetkilileri ve Ermeni nüfusunun temsilcileri arasında entegrasyon konularında müzakerelerin yürütüldüğünü belirten Aliyev, bölgedeki altyapının yenilendiğini, Ermeni sakinlere yardım gönderdiklerini ve bunun sürmesi hususunda Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile işbirliği yürüttüklerini kaydetmişti.

Aliyev, BM Mukim Koordinatörlüğü'nün yakın zamanda Azerbaycan'ın Karabağ bölgesine ziyaretini organize etmeye hazır olduklarını söylemişti.

Görüşmede, bölgede istikrarın sağlanması ve Ermeni nüfusla diyaloğun önemine işaret edilmişti.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.