Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Paşinyan, Azerbaycan'la barış görüşmelerinde 'kısmi ilerleme' olacağından ümitli

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesiyle Azerbaycan arasında barış anlaşması imzalanması için yapılan görüşmelerde kısmi ilerleme sağlanacağından ümitli olduğunu söyledi.

Giriş: 16.02.2023 - 17:51 | Güncelleme: ABONE OL
Paşinyan, Azerbaycan'la barış görüşmelerinde 'kısmi ilerleme' olacağından ümitli
AA

Paşinyan, Bakanlar Kurulu toplantısında, ülkesinin, Azerbaycan'la imzalanması öngörülen barış anlaşmasına yönelik görüşmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Azerbaycan'la barış ve ilişki kurulmasına dair anlaşma taslağının bir sonraki tur çalışmalarını tamamladıklarını belirten Paşinyan, tekliflerini Bakü yönetimine gönderdiklerin açıkladı.

Paşinyan, taslak metnin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanlığı yapan ülkelere de gönderildiğini aktardı.

Metnin her an imzalanmaya hazır olması mantığıyla çalıştıklarını ve taslağın Azerbaycan tarafından da kabul edilebilir içerikte olması gerektiğine değinen Paşinyan, "Üç tur görüşme sonucunda hissedilen kısmi ilerlemede gelişme sağlanabileceğini ümit ediyoruz." dedi.

Paşinyan, anlaşmanın bir an önce imzalanması konusunda sorumluluk üstlenmeye her zaman hazır olduğunu savundu.

İki tur müzakere yapıldı

Azerbaycan 2022'de Ermenistan'la imzalanması öngörülen anlaşma taslağını 5 temel prensip doğrultusunda hazırlamış ve Ermenistan'a sunmuştu.

Bunun üzerine taraflar arasında iki tur müzakere yapılmıştı.

Barış anlaşmasına ilişkin üçüncü görüş paketi Ermenistan'a sunulmuştu. Ancak 23 Aralık 2022'de Moskova'da yapılması planlanan üçüncü tur müzakereler Ermenistan'ın katılmayı reddetmesi üzerine iptal edilmişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
İsveç'ten Kur'an-ı Kerim yakma eylemine yasak
İsveç'ten Kur'an-ı Kerim yakma eylemine yasak
Çekmeköy Belediyesi'nden üçgen bina yanıtı
Çekmeköy Belediyesi'nden üçgen bina yanıtı
Nafile namazı nasıl kılınır ve kaç rekat?
Nafile namazı nasıl kılınır ve kaç rekat?
Depremin derinliği neden önemlidir?
Depremin derinliği neden önemlidir?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.