Pasifik ve Şölen gizli oturum istedi

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Rekabet Kurulunca, hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren üretici, tedarikçi ve perakendeci niteliğindeki 20 teşebbüsün Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturmada sözlü savunma süreci devam ediyor.



Kurul Pasifik Tüketim Ürünleri Satış ve Ticaret AŞ’nin 24, 25, 26, 27, 28, 36, 37, 38, 39 ve 46 numaralı slaytları ile Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ’nin 50 numaralı slaytından itibaren ticari sır içerdiğinden dolayı savunmalarının gizli oturumda dinlenmesi talebini kabul etti. Gizlilik içeren bölümler tüm savunmalar tamamlandıktan sonra dinlenecek.

Dün Pepsi, Frito Lay, Red Bull ve Unmaş'ın avukatları ve firma temsilcileri gruplar halinde sözlü savunmalarını yaptı.

Aralarında market zincirlerinin de bulunduğu 20 teşebbüs hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla başlatılan soruşturmada heyet zincir marketlerin 4. maddeyi ihlal ettiğini savundu. Zincir marketlere daha önce aynı fiilden dolayı idari para cezası uygulandığı için yeni para cezası istenmedi.

Beypazarı, Coca Cola, Doğanay, Düzey, Eti, Fritolay, GSK, Haribo, Kent, Pasifik, Pepsi, Redbull, Şölen ve Unmaş’ın zincir marketlerin satış fiyatlarının tespiti amacına sahip topla-dağıt karteli görünümünde ortaya çıkan anlaşmalar veya uyumlu eylemler yoluyla 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri ve bu ihlal nedeniyle zincir marketler ile birlikte ve eşit derecede sorumlu oldukları kaydedildi. Bu şirketlere idari para cezası uygulanması gerektiği, temel para cezasının “kartel” niteliği tespitine göre belirlenmesi gerektiği belirtildi.

HAKKINDA SORUŞTURMA YÜRÜTÜLEN 20 TEŞEBBÜS

1. Beypazarı İçecek Pazarlama Dağ. Amb. Tur. Pet. İnş. San. ve Tic. AŞ

2. BİM Birleşik Mağazalar AŞ

3. CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi AŞ

4. Coca Cola Satış Dağıtım AŞ

5. Doğanay Gıda Tarım ve Hayvancılık San. Tic AŞ

6. Düzey Tüketim Malları Sanayi Pazarlama ve Ticaret AŞ

7. Eti Gıda San. ve Tic. AŞ

8. Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ

9. Glaxosmithkline Tüketici Sağlığı AŞ

10. Haribo Şekerleme Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

11. Horizon Hızlı Tüketim AŞ

12. Kent Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret AŞ

13. Migros Ticaret AŞ

14. Pasifik Tüketim Ürünleri Satış ve Ticaret AŞ

15. Pepsi Cola Servis ve Dağıtım Ltd. Şti.

16. Red Bull Gıda Dağıtım ve Pazarlama Ticaret Limited Şirketi

17. Şok Marketler Ticaret AŞ

18. Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ

19. Unmaş Unlu Mamuller Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ

20. Yeni Mağazacılık AŞ