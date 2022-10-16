Pasifik Okyanusu'nda 6,3 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Orta Amerika ülkesi Panama'nın Puerto Amuelles kıyılarına 673 kilometre uzaklıkta ve Kosta Rika'nın 738 kilometre kuzeyinde yaşanılan depremin derinliğinin 10 kilometre olduğunu duyurdu.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.