Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Pasifik Donanım halka arzını yayımladığı bülten ile onayladı. Halka arzın açıklık oranı yüzde 20,15 olan Pasifik Donanım halka arzının büyüklüğü 945 milyon lira olarak belirlendi. Peki, "Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri halka arz ne zaman, hangi bankalarda var? Pasifik Donanım kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?" İşte Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri halka arz tarihleri ve hisse fiyatı...