Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri halka arz oluyor. Toplamda 27 milyon lot dağıtımınının yapılacağı Pasifik Donanım halka arzının büyüklüğü 945 milyon lira olarak belirlendi. Halka açıklık oranı yüzde 20,15 olan Pasifik Donanım halka arzı 35 TL'den halka arz edilecek. Peki, "Pasifik Donanım halka arz ne zaman, Pasifik Donanım katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir, hangi bankalarda var, hisse fiyatı ne kadar?" İşte Pasifik Donanım halka arz tarihleri...