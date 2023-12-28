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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Pasaport ücretleri netleşti! 2024 Pasaport harcı ne kadar oldu? 1,2,3,4,5 ve 10 yıllık pasaport çıkartma ücretleri - Merak Edilenler Haberleri

        Pasaport ücretleri netleşti! 2024 Pasaport harcı ne kadar oldu? 1,2,3,4,5 ve 10 yıllık pasaport çıkartma ücretleri

        Resmi Gazete'de yayımlanan bilgiye göre; Noter kağıdı, beyanname, pasaport, kimlik ve sürücü belgeleri gibi değerli kağıtların bedelleri yeniden değerleme oranı nispetinde (yaklaşık yüzde 58) artırıldı. Peki, Pasaport ücretleri netleşti! 2024 Pasaport harcı ne kadar oldu? 1,2,3,4,5 ve 10 yıllık pasaport çıkartma ücretleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2023 - 09:56 Güncelleme: 28.12.2023 - 09:56
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        • 1

          Hazine ve Maliye Bakanlığının hazırladığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, değerli kağıtların 2024 yılında uygulanacak satış bedelleri tespit edildi. Peki, 2024 Pasaport harcı ne kadar oldu? 1,2,3,4,5 ve 10 yıllık pasaport çıkartma ücretleri ne? İşte detaylar...

        • 2

          PASAPORT ÜCRETLERİ 2024 NE KADAR?

          Yeni yılda pasaport harcı 6 aya kadar 1638,4 TL'ye, 1 yıl için 2 bin 395,9 TL'ye, 2 yıl için 3 bin 912,3 TL'ye, 3 yıl için 5 bin 557 TL'ye, 4 yıldan fazla süreli olanlar 7 bin 833 liraya yükselecek. Pasaport defteri ise 501 TL'den 790 TL'ye yükseldi.

        • 3

          PASAPORT NE ZAMAN, KAÇ GÜNDE GELİR?

          Pasaport başvurusu yapıldıktan sonraki 2 iş günü içerisinde hazırlanan pasaportlar en geç; il merkezlerine 3 iş günü, ilçe merkezlerine 4 iş günü ve köylere 7 iş günü içerisinde teslim edilir.

        • 4

          PASAPORT YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER

          • Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu (Düzenlendiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün geçerliliği olan)
          • Kamu görevlisi olmayanlar için talep formu ile birlikte görev onayı,
          • Nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya geçici kimlik belgesi
          • 1 adet biometrik fotoğraf
          • Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen pasaport defter bedelinin ödenmesi.
          • Parmak izi
          • 18 yaş altı çocuklar için muvafakatname
          • Şu an kullanılan pasaport
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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