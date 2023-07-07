Pasaport ücretlerine zam! 2023 Temmuz noter, pasaport ve vize harçları ne kadar oldu?
Pasaport ve vize harçları 7 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrasında araştırılmaya başlandı. Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı Kararına göre noter, pasaport ve vize harç ücretlerine yüzde 50 zam yapıldı. Yüzde 18 oranında olan KDV yüzde 20'ye, yüzde 8 olarak uygulanan KDV ise yüzde 10 oranına çıkarıldı. İşte 2023 6 ay, 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl ve 10 yıl pasaport defter bedeli...
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Noter, pasaport ve vize harç ücretleri zammı gündeme geldi. 7 Temmuz 2023 Cuma günü yayınlanan Resmi Gazete Cumhurbaşkanı kararı kapsamında pasaport harç bedeli ve defter ücretine yüzde 50 zam yapıldı. Yargı, Noter, Vergi Yargısı, Tapu ve Kadastro, Konsolosluk, Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, Vize, Dışişleri Bakanlığı Tasdik, Gemi ve liman, İmtiyazname, Ruhsatname, Diploma ve Trafik harçlarını kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harç fiyatları da güncellendi. Pasaport zammının ardından "Temmuz noter, pasaport ve vize harçları ne kadar, kaç TL oldu?" araştırmaları hız kazandı. İşte 2023 pasaport yenileme ücreti ve harç bedeline ilişkin detaylar...
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HARÇLARDA VE VERGİLERDE ZAM KARARI RESMİ GAZETE'DE!
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarı yüzde 50 artırıldı. Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı ise 20 bin TL oldu.
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HARÇLARA YÜZDE 50 ZAM GELDİ!
492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarının yüzde 50 oranında artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; Yargı, Noter, Vergi Yargısı, Tapu ve Kadastro, Konsolosluk, Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, Vize, Dışişleri Bakanlığı Tasdik, Gemi ve liman, İmtiyazname, Ruhsatname, Diploma ve Trafik harçlarını kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlara yüzde 50 oranında artış yapıldı.
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10 YILLIK PASAPORT 5 BİN 444 TL OLDU!
492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarının yüzde 50 oranında artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bu zamla beraber 6 aylık pasaportun harcı 689 liradan 1034 liraya yükseldi. 3 yılın üzerindeki pasaportun harç bedeli ise 3.295 liradan 4.943 liraya çıktı.
Bugün yayımlanan kararda defter bedellerinin artırılmasına yönelik bir bilgi yer almadı. Defter bedelinin 501 lira olarak kalması durumunda 3 yılın üzerindeki pasaportun toplam maliyeti 5.444 liraya ulaştı.
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PASAPORT DEFTER VE HARÇ BEDELİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
Son artışla beraber pasaport harçları aşağıdaki gibi oldu (defter bedeli hariç):