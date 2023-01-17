Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Çevre Paşalimanı Koyu'ndaki arsaya ihtiyati tedbir kararı

Paşalimanı Koyu'ndaki 120 dönüm arsaya ihtiyati tedbir kararı koyuldu

İzmir'in Çeşme ilçesinde yer alan, dünyaca ünlü Paşalimanı Koyu'ndaki 21 parselden oluşan 120 dönüm arsanın satışının iptali için açılan davanın sonuna kadar taşınmazların devrinin önlenmesi amacıyla tapu kaydına ihtiyati tedbir koyuldu

Giriş: 17.01.2023 - 11:54 | Güncelleme: ABONE OL
Paşalimanı Koyu'ndaki arsaya ihtiyati tedbir kararı
DHA

İzmir'in Çeşme ilçesinde yer alan Paşalimanı Koyu'ndaki 120 dönüm arsaya ihtiyati tedbir kararı koyuldu.

DHA'nın haberine göre, "Son yüzyılın ve tüm zamanların en başarılı Türk çevrecisi" seçilen ve "Birleşmiş Milletler (BM) Ossakawa Dünya Çevre Ödülü"ne aday gösterilen Dr. Halis Temel'in yeşerttiği Paşalimanı Koyu, 91 yaşındayken ölümünden 22 yıl sonra, kurduğu ve miras bıraktığı Doktor Binbaşı Halis Temel Vakfı'nca satışa sunuldu.

ÇEVRECİLER KARARA KARŞI ÇIKTI

Çevreciler, Temel'in 50 bin ağaçla yeşillendirdiği ve özenle koruduğu koydaki doğallığın, satış sonrası yapılaşma nedeniyle bozulacağını ileri sürerek karara karşı çıktı. Buna rağmen bölgenin birinci derece sit alanı olduğu, yapılaşmanın olası olamadığı kaydedildi.

İKİNCİ KEZ İHALEYE ÇIKILDI

Paşalimanı Koyu'ndaki 21 parselden oluşan toplam 120 dönüm arsanın satışı için ilk olarak geçen yıl 7 Mart'ta ihale yapıldı ancak yeterli katılım olmadığı gerekçesiyle ertelendi. 28 Mart'a ikinci kez yapılan ihaleye, ALDO Enerji ile AKT Enerji şirketleri katıldı. 385 milyon lira ile en yüksek teklifi veren ALDO Enerji Şirketi, ihaleyi kazandı.

BİR MİRASÇI İHALEYİ MAHKEMEYE TAŞIDI

Halis Temel'in 9 mirasçısından Timur Temel, ihaleyi mahkemeye taşındı. İzmir 17'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde ihalenin iptali için dava açıldı. Yargılama sürerken, dava sonuna kadar taşınmazların devrinin önlenmesi amacıyla tapu kaydına ihtiyati tedbir koyuldu.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Muğla merkezli 6 ilde
Muğla merkezli 6 ilde "hacker" operasyonu!
İş makinesi ile kaçak kazıya suçüstü!
İş makinesi ile kaçak kazıya suçüstü!
Kahvehaneci cinayeti zanlısı 10 ay sonra yakalandı
Kahvehaneci cinayeti zanlısı 10 ay sonra yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.