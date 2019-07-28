Paşa’dan gollü prova

Süper Lig’in güçlü ekiplerinden Kasımpaşa, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Suudi Arabistan ekiplerinden El İttifak’ı 4-0 yendi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, karşılaşmada lacivert-beyazlı takımın gollerini Mame Thiam, Bengali Fode Koita, Abdul Rahman Khalili ve İlhan Depe kaydetti.

Kasımpaşa, önceki gün Macaristan temsilcisi Puskas ile yaptığı maçı da 3-2 kazanmıştı.

Kasımpaşa: Ramazan, Popov (70’ Onur),Ben Youssef (60’ Veysel),Jorge Fernandes (75’ Furkan),Veigneau (46’ Hafez),Pavelka (60’ Uğurcan),Aytaç (46’ Aytaç),Hajradinovic (60’ Heintz),Koita (70’ Azad),Yusuf (60’İlhan),Thiam (75’ Çağtay)

Al İttifak: Hamed, Saeed, Mohammed, Ali Fuad, Majed, Osama, İbrahim, Saleh, Yambere, Coutinho, Kıss

Yedekler: Hassan, Al Khayri, Saad Ali, Abdullah Essam, Hazaa İbrahim, Faisal, Hazazi, Alterais, Al Mohaeemid, Al Khalaf, Saleh Salem, Alkuwakibi, Ali Nasser, Abdullah Hussain, Ahmad Farid, Fakhreddine Ben Youssef

Goller: 29’ Thiam, 46’ Koita, 51’ Khalili, 73’ İlhan (Kasımpaşa)