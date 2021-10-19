Paşa'da hazırlıklar sürüyor

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas ve pozisyon çalışmalarıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.

Kasımpaşa, yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.