Ziyaretçiler elleriyle besliyor

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Munzur Vadisi Milli Parkı koruma altındaki çok sayıda canlıyı barındırıyor.

Habertürk TV'de yer alan habere göre Paşa adındaki sincap da onlardan bir tanesi... Her gün ziyaretçilerini bekleyen Paşa, verilen ikramları geri çevirmiyor.

Adını duyar duymaz yuvasından çıkan sevimli sincap, ziyaretçilerin getirdiği yiyeceklerle ziyafet çekiyor.

Engin Yüksel her hafta 15 kilometre yol kat edip kış mevsimi nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sincaba yiyecek götürüyor.

Yüksel, sincabın çekirdek ve fındık sevdiğini belirterek, doğal ortamına müdahale etmemek Paşa'ya elini sürmediğini ekliyor.

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