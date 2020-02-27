Survivor 2020’de gördüğümüz yüzlerden olan Parviz Abdullayev, takipçileri tarafından araştırılıyor. Spora gönül vermiş genç adamın hayatı ilk bölümden itibaren merak edilmeye başlandı. Parviz Abdullayev kimdir? Burcu ne? Kaç yaşında? Abdullayev hakkında merak edilen her şeyi sizler için yazımızda bir araya getirdik.

Parviz Abdullayev, 05.01.1986tarihinde, Azerbaycan’da hayata gözlerini açtı. Kobra lakabı ile ünlenen ve Cobra kickboks kulübü lideri olan Parviz Abdullayev, profesyonel olarak 55 dövüşte adından bahsettirdi. 55 dövüşte yalnızca 6 mağlubiyeti olan Abdullayev, 49 dövüşün galibi oldu. 2010 senesinde Azerbaycan’da o senenin ilk 10 sporcusundan bir tanesi olarak ilan edilen Abdullayev, sporda gösterdiği üstün performans sebebi ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından yeni bir daire ile ödüllendirildi. 2013 yılından günümüze Olağanüstü Haller Bakanlığı Spor Sağlıklı Merkezine katkıda bulunan Abdullayev, Gabala Spor Kulübü'nü temsil ediyor. Oğlak erkeği ola evli ve 2 erkek çocuk babası. Spora gönül veren Abdullayev, oğlu Yusif'i de boksta eğitiyor.

TV8 ekranlarındaki Survivor yarışmasında başarılı olacağını düşünen Abdullayev, zorlu rakiplerden olacağa benziyor. Her bölümü ayrı heyecan ile izlenen Survivor yarışması için Parviz Abdullayev’e başarılar diliyoruz.