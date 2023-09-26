Partnerinizle kavga ederken asla söylememeniz gereken 5 şey!
Bir eşle ya da romantik partnerle kavga etmek asla iyi bir duygu değildir. En iyi ihtimalle, bu rahatsız edici konuşmalar kendimizi bitkin, bunalmış ve incinmiş hissetmemize neden olabilir. En kötü ihtimalle ilişkiye kalıcı zarar verebilirler. Partnerinizle kavga etmekten kaçınmak neredeyse imkansız olsa da, bu kavgaların travma yaratmadığından emin olmak için uygulayabileceğiniz taktikler var.
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Bir ilişkide anlaşmazlıklar kaçınılmazdır, ancak ideal olarak partnerinizle sağlıklı ve üretken yüzleşmeler yaşamanın bir yolunu bulabilirsiniz. Kavga sırasında söyledikleriniz, onu sağlıklı bir tartışmadan zarar verici bir olaya dönüştürebilir. Bir sonraki tartışmanızın hem sizin hem de partnerinizin desteklendiğini ve duyulduğunu hissetmesiyle sona ermesini sağlamak için, sevdiğiniz biriyle kavga ederken ne söylenmemesi gerektiği konusunda bir uzmanla konuştuk.
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Lisanslı Evlilik ve Aile Terapisti ve My Therapy Corner'ın kurucusu ve yöneticisi Anna Aslanian'ın, eşinizle veya partnerinizle kavga ederken ne söylememeniz gerektiği konusunda beş kısa tavsiyesi var. İşte partnerinizle kavga ederken asla söylememeniz gereken 5 şey…
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OLUMSUZ ETİKETLERDEN VE LAKAP TAKMAKTAN KAÇININ
Bir partnerle tartışırken, isim takmak veya partnerinizin sizin kadar bilinçli, zeki veya şefkatli olmadığını ima eden olumsuz etiketler kullanmak çok kolay olabilir. Ancak bu dürtüden gerçekten kaçınmalısınız.
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Aslanian, "İsim takmak ve olumsuz etiketler eleştiri ve küçümsemeyi gösterir" diyor. "Sevdiklerinizin karakterine saldırıyorlar, kendilerini kötü hissetmelerine neden oluyorlar ve sizin onlardan daha iyi olduğunuz mesajını veriyorlar. Kişi bu şekilde aşağılanmış hissettiğinde bağlantı ve yakınlık gerçekleşemez."
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İsim takma dürtüsünü hissettiğinizde Aslanian, bu dürtüye neyin sebep olduğuna odaklanmanızı ve bunun yerine kendi duygularınız ve ihtiyaçlarınız konusunda net olmanızı öneriyor. "Bunu yaparsanız duyulma şansınız artar" diyor.
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VARSAYIMLARDA BULUNMAYIN
Bir tartışmanın ortasında, kendinizi partnerinizin nereden geldiğine veya o anda nasıl hissettiğine dair genel varsayımlarda bulunurken bulabilirsiniz. Ancak varsayımlarınızın doğruluğundan oldukça emin olsanız bile bu, düşündüğünüz kadar verimli değildir.
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Aslanian, "Genellikle birisinin neden XYZ söylediğini veya yaptığını bildiğimizi varsayarız, ancak gerçek şu ki biz zihin okuyucu değiliz" diyor. "Varsayımlarınızı gerçekmiş gibi kabul etmek tehlikelidir çünkü bu, kişiye karşı tutumunuzu, hatta davranışınızı değiştirir. Haklı olabilirsin, haksız da olabilirsin."
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Aslanian, uygun şekilde yanıt verdiğinizden emin olmak için bunun yerine partnerinize bir soru sormanızı öneriyor: "Kendime anlattığım hikaye şu ki, olan biten bu - doğru muyum?"
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Bu şekilde sevdiğiniz kişi, algınızın doğru olup olmadığını veya onun bakış açısından tamamen farklı bir şeyin olup olmadığını size söyleme fırsatına sahip olur.
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SAVUNMAYA GEÇMEYİN
Partneriniz yukarıda listelenen herhangi bir şeyi yapmaya başlarsa (örneğin, isim takmak veya bakış açınızı olduğu gibi kabul etmek), kendinizi temkinli ve savunmacı hale getirmemeye çalışın.
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Aslanian, "Birinin sizi eleştirdiğini veya yapmak istemediğiniz bir şeyle suçladığını hissettiğinizde, kendinizi suçlamak, saldırmak veya açıklama yapmak istememek zor" diyor. "Yine de bunu yapmaya diren. Bunların hepsi savunmaya yönelik ve çatışma tartışmalarında pek iyi gitmiyor."
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Savunmaya geçmek yerine partnerinizin sözlerini daha fazla bilgi olarak görmeyi düşünün. Aslanian şöyle diyor: "Yüzde 10'unu görebilseniz bile, onları rahatsız eden ne yaptığınızı görebiliyor musunuz? Bir kısmını dahi olsa doğrulamak ve üzerinize düşen sorumluluğu üstlenmek daha iyi bir tartışma yapılmasını sağlayacaktır."
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DEĞİLSENİZ İYİ OLDUĞUNUZU SÖYLEME
Rahatsız edici, duygusal açıdan yüklü bir konuşma uzayıp gittiğinde, bu doğru olmasa bile partnerinize duygularınızın değiştiğini ve kendinizi daha iyi hissettiğinizi söyleyerek sohbeti bitirme eğilimi hissedebilirsiniz. Bir yüzleşmeyi sona erdirmeye yönelik bir strateji olduğundan, bu sizi "daha büyük insan" yapıyormuş gibi görünebilir - ancak daha sonra sizi ısırmak için geri gelecektir.
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Aslanian, "İyi olmadığın halde iyi olduğunu söylemek pasif-agresif bir iletişimdir" diyor. "Daha da güçlendirici olan, sizi neyin incittiğini ve şu anda neye ihtiyacınız olduğunu açıkça belirtmektir."
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Örneğin şu çerçeveyi kullanabilirsiniz: "[X] gerçekleştiğinde kendimi incinmiş hissediyorum. Lütfen bir dahaki sefere benim için [Y] yapmanı istiyorum."
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Bu şekilde iletişim kurarak partnerinizin tam olarak nasıl hissettiğinizi anlaması için bir fırsat yaratıyorsunuz. Daha da önemlisi, gelecekte neye ihtiyacınız olduğunu açıkça belirterek, partnerinize bunu sizin için yapıp yapamayacağını doğrulama ve yapamıyorsa da gerekçesini açıklama şansı vermiş olursunuz. Olumlu değişim şansınız otomatik olarak artar.
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EĞER BUNLARI DÜŞÜNEMEYECEK KADAR ÜZGÜNSENİZ HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEYİN
Bir tartışmanın ortasındaysanız ve kendinizi isim takmaktan alıkoyamayacak kadar üzgünseniz veya kendinizi savunmaya geçerek varsayımlarda bulunurken bulursanız, o zaman tamamen ara vermenin zamanı gelmiştir.
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Aslanian, "Üzgün ve duygusal olduğumuzda ara vermek faydalıdır" diyor. “Nefes almak, yürüyüşe çıkmak, meditasyon yapmak, vücudunuzu hareket ettirmek, günlük tutmak vb. için en az 20 dakika ayırın; aklınızı sinirlendiğiniz şeyden uzaklaştıracak herhangi bir şey, böylece sakinleştiğinizde sohbete devam edebilirsiniz. Ancak o zaman verimli konuşmalar yapılabilir.”
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Partnerinize konuşamayacak kadar üzgün olduğunuzu ve biraz sakinleşmek istediğinizi söyleyerek sohbeti duraklatmanız kesinlikle kabul edilebilir. Bu şekilde, siz ve partneriniz, birisi geri alamayacakları bir şey söylemeden önce her zaman nefes almak için alanın olduğu bir dinamik yaratıyorsunuz.