Partizan, son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran efsane antrenör Zeljko Obradovic'i göreve getirdiğini resmen açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada Obradovic'in yuvasına döndüğü belirtilirken üç yıllık sözleşme imzalandığı da duyuruldu.

Basketbolculuk kariyerinde 7 yıl boyunca Partizan formasını terleten 61 yaşındaki çalıştırıcı, başantrenörlüğe de yine siyah-beyazlı kulüpte bailamıştı. Partizan'ın başında 1992 yılında EuroLeague kazanma baiarısı göstermişti.