Bordo mavili takımla sözleşmesi feshedilen Malili futbolcu ile , bugün Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a giderek resmi sözleşmeye imza atacak.

Diabate, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Giresunspor forması ile 6 gol atarken 3 de asist yapma başarısı gösterdi.