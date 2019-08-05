05 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Biletlere taraftarların ilgi göstermesi beklenirken, sarı-kırmızılı takımın Partizan karşısında taraftar desteğini arkasına almayı planladığı belirtildi. Yeni Malatyaspor’un tarihinde ilk kez Avrupa Kupaları'nda mücadele ediyor olması şehirde de farklı bir heyecan oluşturdu. 15 Ağustos Perşembe günü saat 20.00’de Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak maç biletlerinin yarından itibaren satışına başlanacağı ifade edildi.
Yeni Malatyaspor- Partizan maçının bilet fiyatları şu şekilde:
Batı alt: 80, batı üst: 60, batı üst aile: 60, doğu alt: 45, doğu üst: 40, güney alt: 25, güney üst: 25, güney alt: 25, kuzey alt: 25, kuzey üst: 25, misafir tribün: 25 TL.
UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında 8 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Partizan ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, zorlu maçın hazırlıklarına İstanbul’da devam ediyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın Partizan maçında Gökhan Töre'ye ilk on birde şans vermesi bekleniyor.
Başakşehir Tesisleri’nde çalışmalarını sürdüren Malatya ekibinde eksik oyuncu bulunmazken, takımın yeni transferi Tunuslu Ghaylen Chaaleli de antrenmanlarda yer alıyor. Chaaleli’nin Partizan maçı kadrosuna yazıldığı, görev verilmesi halinde oynayabileceği kaydedildi.
Olimpija ile oynanan 2. tur rövanş maçında oyuna girdikten sonra iyi bir performans sergileyen Gökhan Töre ve fiziksel eksikliğini hızla kapatan Guilherme’yi Partizan maçında ilk on birde düşündüğü belirtilen Sergen Yalçın’ın, taktik antrenmanları da bu yönde gerçekleştirdiği bildirildi.
Yalçın’ın Olimpija maçında sakatlığından dolayı forma giyemeyen Hadebe’ye de savunmada görev verebileceği tahmin ediliyor.
Yeni Malatyaspor yarın yapacağı çalışmanın ardından 15.40’ta Belgrad'a uçacak ve çalışmalarına burada devam edecek.
Yeni Malatyaspor UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda 8 Ağustos Perşembe günü TSİ 22.00’de Stadion Partizana'da Partizan ile karşı karşıya gelecek.
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