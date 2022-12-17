THY EuroLeague'de inişli-çıkışlı bir grafik çizen Anadolu Efes, 14. haftada konuk olduğu Partizan'a 82-79 mağlup oldu.

Başantrenörlüğünü eski Fenerbahçeli Zeljko Obradovic'in yaptığı Sırp ekibi Partizan ise 5 maç sonra kazanıp 5. galibiyetini elde etti.

Baskonia'nın ardından Partizan'a da yenilen ve çift maç haftasını 2'de 0 ile geçen Efes, toplamda 7. mağlubiyetini alan Efes, play-off yarışında yara aldı.