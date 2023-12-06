31 Mart mahalli seçimler yani yerel seçim takviminin YSK tarafından açıklanmasının ardından partilerin aday adaylığı başvuru tarihleri merak edilmeye başladı. Öte yandan partilerin kesin aday listelerini ne zaman açıklayacakları da emrak edilenler arasında yer alıyor. AK Parti ve CHP aday adaylığı başvuru süreci sona erdi. Ancak TBMM'de grubu olan diğer dört parti için adaylık süreci devam ediyor. İşte partilerin adaylık takvimleri...