Partilerin 31 Mart yerel seçim adaylık takvimi belli oldu!
Partilerin 31 Mart yerel seçim takvimi belli oldu. AK Parti ve CHP aday adaylığı başvuru süreci tamamlandı. Meclis'te grubu bulunan diğer 4 partinin ise başvuru süreci devam ediyor. Peki, kesin adaylık listesi ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen tarihler...
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31 Mart mahalli seçimler yani yerel seçim takviminin YSK tarafından açıklanmasının ardından partilerin aday adaylığı başvuru tarihleri merak edilmeye başladı. Öte yandan partilerin kesin aday listelerini ne zaman açıklayacakları da emrak edilenler arasında yer alıyor. AK Parti ve CHP aday adaylığı başvuru süreci sona erdi. Ancak TBMM'de grubu olan diğer dört parti için adaylık süreci devam ediyor. İşte partilerin adaylık takvimleri...
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AK Parti aday adaylığı başvuru tarihleri: 9 Kasım - 22 Kasım (BİTTİ)
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CHP day adaylığı başvuru tarihleri: 21 Kasım - 5 Aralık (BİTTİ)
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MHP aday adaylığı başvuru tarihleri: 13 Kasım - 15 Aralık
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İYİ Parti day adaylığı başvuru tarihleri: 20 Kasım - 22 Aralık
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SP aday adaylığı başvuru tarihleri: 22 Kasım - 15 Aralık
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HEDEP aday adaylığı başvuru tarihleri: 28 Kasım - 10 Aralık
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Kesin aday listeleri genellikle YSK'nın son liste teslim tarihinde açıklanıyor. Birkaç gün önce açıklayan partiler de olsa geçmiş yıllardaki deneyimlere göz önüne alındığında partiler kesin listeyi YSK'ya son başvuru gününde teslim edip öyle açıklıyorlar. Buna göre siyasi partiler aday listelerini en geç 20 Şubat saat 17.00'ye kadar teslim edecekler. Partilerin de 20 Şubat'ta aday listelerini açıklaması bekleniyor.