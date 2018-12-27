"RUS BİR KARAKTERİ CANLANDIRIYORUM"

Oyuncu Yasemin Allen, yurt dışında çekimlerinin bittiği yeni projesi hakkında tüyolar verdi. Dizi için birçok aksiyon sahnelerinde yer aldığını söyleyen Allen, "Güzel bir proje oldu ve benim de içinde birçok aksiyon sahnem var. Malezya’da çekimleri bitirdik, Rus bir karakteri canlandırıyorum" dedi.