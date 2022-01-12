İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'dan özür

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İngiltere'de kapanma döneminde parti krizi sürüyor.

İngiltere'de başbakanlık bahçesinde 15 Mayıs 2020'de de Boris Johnson ve eşinin katıldığı bir etkinlik düzenlendiği ortaya çıkmıştı. Ayrıca Başbakanlık personelinin 2020 Noel'i öncesinde de benzer şekilde eğlenceler düzenlendiği belirtilmişti.

İngiliz ITV'nin elde ettiği davete ilişkin elektronik posta, Başbakan'ın Özel Kalem Müdürü Martin Reynolds tarafından Başbakan'ın danışmanları, konuşmalarını yazanlar ve diğer görevliler dahil 100'den fazla çalışana gönderilmişti. Partiye 40'a yakın kişi katılmıştı.

Johnson, tüm bu iddialara ilişkin ilk kez kendisini Avam Kamarası'nda savunup sorulara yanıt verdi.

Johnson açıklamada "İnsanlar bu dönemde inanılmaz fedakarlıklar yaptı. Bu nedenle insanların duyduğu öfke ve tepkiyi anlayabiliyorum" dedi ve özür diledi.

Muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer ise Johnson'a, gizli parti nedeniyle istifa etmesi gerektiğini söyledi.