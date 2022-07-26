'Parmak izi' yalanıyla altınları alıp kaçtı!

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Show Haber’den Emrah Doğru’nun haberine göre, Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Obrucak köyünde ikamet eden 45 yaşındaki S.A. isimli kadının evindeki sabit hatlı telefonu jandarma karakolundan aradığını söyleyen bir şahıs aradı.

Zanlı, telefonda S.A.’ya eşinin adli bir olaya karıştığını ve eve ise karakoldan bir arkadaşının geleceğini söyledi. Bunun üzerine paniğe kapılan S.A., evde olduğunu belirterek, gelebileceklerini bildirdi.

Bu sırada kimseye olaydan bahsetmemesi de istenilen S.A.'nın evine kendisini jandarma personeli olarak tanıtan ve tıbbi maske takmış olan bir kişi geldi. Şüpheli, evde bulunan ziynet eşyalarından parmak izi alacağını belirterek, evdeki altınları getirmesini istedi

Daha sonra evdeki ziynet eşyalarını alan şüpheli, hızla Obrucak köyünden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Akşam saatlerinde durumu eve gelen eşine anlatmasıyla dolandırıldığını anlayan S.A., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ihbarda bulunarak yardım istedi.

İhbarla birlikte hızla harekete geçen Kastamonu JASAT (Jandarma Dedektifleri) ekipleri S.A.’nın ifadesini alarak şüphelinin tespitine başladı. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yoğun araştırmalar sonucunda şüphelinin kimliğini S.T. olarak belirledi ve zanlının Mersin'den geldiğini belirledi. Zanlı daha sonra altınlarla birlikte kıskıvrak yakalandı.



Jandarma ekipleri tarafından yakalanan S.T., karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Kastamonu E Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.

Şüpheli S.T.’nin üst aramasında ise, S.A. isimli kadından dolandırdığı 1 adet bilezik, 1 adet altın bileklik, 1 adet tek altın küpe, 2 adet altın yüzük ve 1 adet altın zincir yakalandı. Yakalanan ziynet eşyaları, tutanak karşılığında altınların sahibi S.A.’ya teslim edildi.