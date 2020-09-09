Parmağını çelik tele sıkıştırdığı ağaçta mahsur kalan vatandaşı itfaiye kurtardı

Bahçelievler Mahallesi'nde oturan 65 yaşındaki Zeki Türkoğlu, evinin bahçesindeki erik ağacının dalları kırılmasın diye çelik telle birbirine bağlamak istedi.

Ağacın üzerinde çalışırken çelik tellere parmağını sıkıştıran Türkoğlu, cep telefonuyla yakınlarını arayıp yardım istedi.

Bahçeye gelen yakınları ve komşularının çabaları yetersiz kalınca Erzincan Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

Kısa sürede gelerek çelik telleri makasla kesen itfaiye ekipleri, Türkoğlu'nu ağaçtan indirdi.

Parmağına ilk müdahale 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan Türkoğlu, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.