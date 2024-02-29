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        Haberler Gündem 3. Sayfa Parmağı koptu, helikopterle yetiştirdiler

        Parmağı koptu, helikopterle yetiştirdiler

        Bartın'da parmağı kopan bir kişi, ambulans helikopterle Ankara'ya yetiştirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 20:40 Güncelleme: 29.02.2024 - 20:40
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        Parmağı koptu, helikopterle yetiştirdiler
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        Bartın'da geçirdiği kaza sonucu parmağından yaralanan 65 yaşındaki T.D., Bartın Devlet Hastanesi'ne müracaat etti. Yapılan ilk müdahale ve tespitlerin ardından şahsın parmağında kısmi kopma tespit edildi.

        Parmağın dikilmesi için Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edilen T.D'nin vakit kaybetmeden hastaneye yetiştirilmesi için Sağlık Bakanlığı devreye girdi.

        Fotoğraf: İHA

        AMELİYAT OLACAK

        Kopan parmağının 5-6 saat içerisinde yerine dikilebilmesi için T.D., ambulans helikopter ile Bartın'dan alınarak, Ankara'ya götürüldü.

        T.D.'nin Etlik Şehir Hastanesi'nde yapılan tetkik ve müdahalenin ardından ameliyata alınacağı öğrenildi.

        Öte yandan T.D.'nin bağ, bahçe işleri uğraşırken parmağından yaralandığı belirtildi.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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