'Parlayan Yıldızlar' konserleri İş Sanat’ta

İş Sanat’ın 'Parlayan Yıldızlar' konserlerinde 23 Mayıs Pazartesi İş Kuleleri Salonu’nda Beliz Güney (viyolonsel) ve Derin Şensoy (keman) müzikseverlerle buluşacak.
İş Sanat’ın genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak ve sanat hayatına attıkları ilk adımlarında destek olmak amacıyla gerçekleştirdiği Parlayan Yıldızlar konserleri devam ediyor. 23 Mayıs Pazartesi İş Kuleleri Salonu’nda Beliz Güney (viyolonsel) ve Derin Şensoy’un (keman) sahne alacağı konserler saat 20.30’da başlayacak.
Konserin ilk bölümünde sahne alacak çellist Beliz Güney, 2017’de Bulgaristan’da “Uluslararası Alman ve Avusturya Müziği Yarışması”nda birincilik, 2018 yılında Atina “Uluslararası The Muse Yarışması’nda ikincilik, 2019 yılında Belgrad Uluslararası Müzik Yarışması’nda, 2021’da England Genius Müzik Yarışması’nda ve Finlandiya Jean Sibelius Fest Müzik Yarışması’nda, 2019’da İtalya’da düzenlenen “29th Young Musician International Competition Citta di Barletta” yarışmasında birincilik ödüllerinin sahibi.
2019 yılında, viyolonsel üzerine Avrupa’nın en saygın akademilerinden biri olan, Almanya’daki Rutesheim Çello Akademisi’nin sınavını kazanarak öğrenci olarak seçilen çellist Güney, eğitimine Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart’ta çellist Tristan Cornut ile devam ediyor.
Genç sanatçı resital repertuvarında Ludwig van Beethoven, Pyotr Ilyich Tchaikovsky, David Popper’ın eserlerine yer verecek.
Parlayan Yıldızlar serisinde yer alacak bir diğer genç sanatçı Derin Şensoy keman eğitimine 6 yaşında başladı. 2018 yılında “9. Sırbistan Uluslararası Müzik Yarışması”nda ve “5. Roma Uluslararası Müzik Yarışması”nda birincilik ödülleri kazanan Şensoy, 2017 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, 2019’da ise Ankara Gençlik Senfoni Orkestrası ve Ankara Başkent Oda Orkestrası eşliğinde konserler verdi.
2021 yılında “King’s Peak Uluslararası Müzik Yarışması”nda oda müziği grubu ile ikincilik ödülü kazanan Şensoy, Bilkent Çocuk Senfoni Orkestrası’nın da başkemancılığını yaptı.
Genç kemancı, konser repertuvarında Ludwig van Beethoven, Nicollo Paganini, Heinrich Wilhelm Ernst’in eserlerine yer verecek.
Ücretsiz gerçekleştirilecek konserlere katılmak için rezervasyon@issanat.com.tr e-posta adresinden veya 0 212 316 10 83 telefon numarasında rezervasyon yapılabilir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!