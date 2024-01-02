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        Haberler Kültür-Sanat Müzik 'Parlayan Yıldızlar' İş Sanat'ta

        'Parlayan Yıldızlar' İş Sanat'ta

        Genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak ve kariyerlerinin başında destek olmak amacıyla düzenlenen İş Sanat Parlayan Yıldızlar konserlerinde 15 Ocak Pazartesi saat 20.30'da Mehmet Berkan Geçgen (kamanca) ve Uygar Efe Bektaş (şan) sahne alacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2024 - 12:54 Güncelleme: 02.01.2024 - 12:54
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        'Parlayan Yıldızlar' İş Sanat'ta
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        Genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak ve kariyerlerinin başında destek olmak amacıyla düzenlenen İş Sanat Parlayan Yıldızlar konserlerinde 15 Ocak Pazartesi saat 20.30’da Mehmet Berkan Geçgen (kamanca) ve Uygar Efe Bektaş (şan) yer alıyor. İş Sanat, bu konserde ilk kez Türk müziğinin genç sanatçılarına ev sahipliği yapacak.

        2005 yılında Bartın’da dünyaya gelen Mehmet Berkan Geçgen, Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi’nden birincilikle mezun oldu. Hem Türk müziklerini hem de Batı müziklerini icra etmek için çalışmalar yapan genç sanatçının konser repertuvarı, Sezen Aksu’dan Johannes Brahms’a, uzanan rengârenk bir seçkiden oluşuyor. Mehmet Berkan Geçgen eğitimine İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nda devam ediyor.

        Konserin ikinci yarısında sahnede olacak Uygar Efe Bektaş ise 2004 yılında dünyaya geldi.

        Genç sanatçı, 2022 yılında TRT İstanbul Radyosu TSM Gençlik Korosu’nda ve Eyüp Musiki Vakfında yer almaya hak kazandı. Eğitimine İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nda devam Bektaş repertuvarında, ‘’Bitmez tükenmez bu dert ömür diyorlar buna’’, "Başka söz söylemem aşktan yana ben" ve "Rüzgâr uyumuş ay dalıyor her taraf ıssız" gibi birçok esere yer verecek.

        Parlayan Yıldızlar konserleri, kariyerlerinin başındaki genç müzisyenlere destek vermenin yanı sıra müzikseverlere de geleceğin solistlerini keşfetme imkânı sunuyor. İş Kuleleri Salonu’ndaki ücretsiz konserler için www.biletix.com adresinden rezervasyon yapılabilir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İş Sanat
        #Parlayan Yıldızlar
        #Mehmet Berkan Geçgen
        #Uygar Efe Bektaş
        #konser
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