Parlamenter sistem çalışmasında 2 kritik başlık

CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti kurmayları yaklaşık 3 aylık mesai sonunda Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışmasını tamamladı.Dün Meclis'te gerçekleştirilen toplantıda son rötuşlar yapıldı.
Buna göre 23 sayfadan oluşan metnin girişinde üç sayfalık bir ön yazı bulunuyor. Ardından 20 sayfada sisteme dair ilkeler sıralanıyor; iki büyük başlıktan biri giriş ve tanımlama, altında ise A, B, C, D başlıkları yer alıyor. Bu başlıklarda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne nasıl bir ortamda gidildiği, bu hükümet sisteminin eksileri ve neden sistemin değiştirilmesi gerektiği anlatılıyor.
"DEVLETİN TEMEL ORGANLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ"
İkinci ve kritik ise Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemin Esasları. Bu başlığın altında da A
ve B başlıkları var. A başlığında Devletin Temel Organlarının Güçlendirilmesi başlığı yer alıyor.
Bunun alt maddelerinde Meclis'in güçlendirilmesi, Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkileri kuvvetler ayrılığı gibi yasama ve yürütmeye ilişkin başlıklar yer alıyor.
"DEMOKRATİK HUKUK DEVLETİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ"
B başlığı ise "Demokratik Hukuk Devletinin Güçlendirilmesi". Bu başlık altında da daha çok temel hak ve özgürlükler ilkeleri yer aldı. Düşünce ve ifade özgürlüğü, kadın hakları, basın özgürlüğü, sivil toplumun güçlendirilmesi şeklindeki maddeler altı başlıklar olarak sıralandı.
Çalışma bir kez daha genel başkanlara sunuldu. Şimdi gözler 6 genel başkanın yapacağı o toplantıda; liderler bir araya gelecek metin biraz daha kısalacak ve ardından kamuoyuna deklare edilecek.
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