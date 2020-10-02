Parkur sporuna meraklı Gazzeli gençler, terk edilmiş binalarda hünerlerini sergiliyor

İlk olarak Fransa'da ortaya çıkan ve yüksek fiziksel hareket kabiliyetine sahip oyuncuların, duvarlar veya çatılar gibi farklı türde engellerin üzerinden atlayarak gerçekleştirdiği parkur sporu abluka altındaki Gazzeli gençlerin de ilgisini çekiyor.Han Yunus kentinde kendilerine PK Gaza adını veren 10 kişilik bir takım oluşturan gençler, terk edilmiş yapılarda maharetlerini sergiliyor.Büyük kitlelerin takip ettiği diğer spor dallarının aksine, gençlerin sağlıkları için tehlike oluşturduğu düşünüldüğü için parkur sporu Gazze halkı tarafından desteklenmiyor.Gençler, Gazze halkının, kendi çocukları da özenir ya da yaralanmalara sebep olur endişesiyle bu spora pek sıcak bakmaması nedeniyle dünyanın diğer ülkelerindeki sporcuların aksine bunu şehir içinde yapamıyor.Genellikle şehirde evlerin çatılarından, duvarlarından atlayarak başlangıç noktasından belli bir noktaya ulaşarak yapılan sporu Gazzeli gençler, terk edilmiş mekanlarda yapıyor.Yerleşim yerlerinden uzak bölgelerde, bazen de mezarlıklarda toplanan gençler, bir araya gelerek antrenman yapıyor, birbirlerine yeni hareketler öğretiyor.Gençler, uğraştıkları bu sporla abluka altında çektikleri sıkıntılardan da bir nebze olsun uzaklaşıyor.- "Aileler desteklemiyor"Parkur sporuna meraklı Said el-Şagra (18),AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Koruyucu ekipman ve çalışmak için güvenli bir alan olmaması nedeniyle diğer takım üyelerinin aileleri gibi benim ailem de bu sporu yapmamızı desteklemiyor." dedi.Şagra, 12 yaşında diğer sporculardan görerek tanıştığı bu sporu çok sevdiğini, ilk olarak antrenör Muhammed Cahbir'den öğrendiğini, uluslararası bir sporcu olan Cahbir'in artık yurt dışında yaşadığını söyledi.Takımın nasıl oluştuğundan bahseden Şagra, terk edilmiş evlerin bulunduğu alana antrenman için yalnız başına geldiğini ve her seferinde yeni bir arkadaşla tanıştığını, daha sonra 10 ila 20 yaşlarındaki değişen arkadaşlarıyla bir takım oluşturduklarını ifade etti.Genellikle birbirlerine yeni hareketler gösterdiklerini ayrıca Youtube ve sosyal medya üzerinden izledikleri görüntülerle bu sporda ilerlemeye devam ettiklerini belirten Şagra, yaptıkları antrenman ve hareketleri de parkur sporuyla ilgilenenler için sosyal medya hesaplarından paylaştıklarını söyledi.Paylaştıkları görüntülerin çok beğenildiğini söyleyen Şagra, "Beğeniler bizim hevesle devam etmemizi sağlıyor. Gazze'de içinde bulunduğumuz zor şartlara ve bu sporu destekleyen bir ortam olmamasına rağmen biz bu beğenilerle yolumuza devam ediyoruz." dedi.Genç sporcu İbrahim el-Sufi (14) de Şagra gibi ailesinin, tehlikeli olduğunu düşündüğünden bu sporu yapmasında kendisine destek olmadığını ama sevdiği için devam ettiğini dile getirdi.Parkura 2 yıl önce başlayan Sufi, "Alternatif olmadığı için spora uygun olmayan alanları kullanmaya mecbur kaldık." diyerek, antrenmanlarının terk edilmiş evler ve mezarlıklara hapsolmasını istemediğini, spor için daha uygun alanlar bulunmasını temenni ettiğini söyledi.
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