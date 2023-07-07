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        Manisa'da parktaki tartışmada bıçakla öldürüldü

        Manisa'da Cem Arslaner, alacak meselesi yüzünden parkta çıkan tartışmada bıçakla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2023 - 18:12
        Parktaki tartışmada bıçakla öldürüldü
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        Manisa'da, alacak tartışmasında bıçaklanana Cem Arslaner (30) yaşamını yitirdi.

        Olay, saat 11.00 sıralarında Salihli ilçesi Namık Kemal Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak meselesinden anlaşmazlık bulunan Mahir Dalgıc (26) ile eşya ve yük taşımacılığı işi yapan Cem Arslaner, konuşmak için bir araya geldi.

        İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Dalgıc, yanındaki bıçakla Arslaner'i yaralayıp, kaçtı.

        Cem Arslaner
        Cem Arslaner

        Ağır yaralanan Arslaner, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Arslaner, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

        Mahir Dalgıc
        Mahir Dalgıc

        Soruşturma başlatan polis, kaçan Dalgıc'ı olay yerine yaklaşık 2 kilometre mesafede gözaltına aldı.

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