Parktaki iğrenç olaya tutuklama!

İstanbul'un Pendik ilçesinde, parkta yürüyen 17 yaşındaki lise öğrencisini taciz ettiği iddia edilen Suat K. (38) tutuklandı.
Olay, 23 Şubat günü saat 19.30 sıralarında Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Botaş Parkı'nda meydana geldi. Taciz iddiası 'mağdur' ifadesine göre şöyle gerçekleşti:
Suat K., elindeki şemsiyeyle evine gitmek üzere parktan geçen 17 yaşındaki lise öğrencisini takip etmeye başladı. Durumdan rahatsız olan lise öğrencisi, kendisini takip eden şüphelinin önüne geçmesi için yolun kenarına çekildi. Suat K. de iddiaya göre lise öğrencisine cinsel tacizde bulundu.
KIZIN AİLESİ YAKALAYARAK POLİSE TESLİM ETTİ
Genç kızın durumu haber verdiği ailesi, olay yerine gelip, şüpheliyi yakalayarak, polise haber verdi. Polis ekiplerinin gelmesinin ardından şüpheli Suat K. gözaltına alınırken, lise öğrencisi mağdur emniyetteki ifadesinde şikayetçi oldu.
'CİNSEL TACİZ'DEN SABIKASI ORTAYA ÇIKTI
Şüpheli Suat K.'nin ise emniyetteki ifadesinde üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği öğrenildi. Şüpheli Suat K.'nin "Cinsel taciz" ve "Yağma" suçlarından sabıkası olduğu da ortaya çıktı.
TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Suat K., burada savcıya ifade verdi. Savcılık, ifadesinin ardından şüpheliyi "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.
Anadolu Sulh Ceza Hakimliği de şüphelinin sevk edildiği suç maddesinden tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.
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