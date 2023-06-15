Parkta yaşadığı çadırda silahla öldürüldü

İHA

Malatya'da parkta bir çadırda yaşayan Emrah Ulupınar (37), silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Olay, saat 22.15 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İnderesi Caddesi üzerinde bulunan bir parkta çadırda kalan Emrah Ulupınar'ın yanına gelen kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, tabanca ile ateş açtı. Göğsünden vurulan Emrah Ulupınar ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Sağlık ekiplerince Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan Ulupınar, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler ise bir adet boş kovan buldu. Zanlının yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.