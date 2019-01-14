Sinekliğin arkasından ateş etti. Kurşun, parkın duvarına isabet etti. Oradan sekip, 7 yaşındaki Hira Nur'u yaraladı. Ona bunu yapan sanık hakim karşısına çıktı.

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, olay, geçen yıl Kurban Bayramı birinci günü İstanbul Pendik'te, bir sitedeki çocuk parkında yaşandı. İddiaya göre, çocukların sesinden rahatsız olan bir kişi, çocuklara önce bağırdı, dakikalar sonra da üzerlerine ateş etti. Parkta oyun oynayan çocuklardan 7 yaşındaki Hira Nur Demircan, sırtından yaralandı. Eğer kurşun mermere çarpıp sekmese küçük kıza daha büyük zarar verebilirdi. Olaydan sonra komşu Barış Balcı gözaltına alındı; serbest kaldı. Günler sonra yapılan itiraz üzerine tutuklandı. İfadesinde ateş edenin kendisi olmadığını söyledi. Ama olayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporu, bunun tam aksini ispatladı.

MAHKEME BAŞKANINDAN TEPKİ

Çocuğu öldürmeye teşebbüs suçundan 20 yıla kadar; korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme suçundan da 3 yıla kadar hapsi talep edildi. Sanık Barış Balcı, bugün Anaoldu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Sanığın önce kimlik tespiti yapıldı. O sırada ayağa kalkmayan Balcı’ya mahkeme başkanı tepki göstererek, “Ayakların mı sakat” diye sordu. Bunun üzerine ayağa kalkan sanık, kuaför olduğunu ve 2 suçtan sabıkasının olduğunu söyledi.



“ÜZERİME YIKMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Balcı, duruşmada da suçlamayı reddetti. Olay günü mesaiden döndüğünü,uyuduğu esnada çocuk seslerine uyandığını ve onları sessiz olmaları yönünde ikaz ettiğini anlattı. “Ben yattıktan sonra olay olmuş. evde kimse yoktu. Aradan 2-3 saat geçti. Annem uyandırdı. Çocuk vurulmuş sen mi yaptın dedi. Yok dedim. Olay bana kaldı. Yapmadığım şeyi üzerime yıkmaya çalışıyorlar” diye kendini savundu.

Mahkeme, mağdur ve tanıkların yaşlarının küçük olduğunu belirtti. Kapalı oturumda olayı onlardan dinledi. Yaralanan Hira Nur Demircan duruşmada sanığı teşhis etti. Parkta oynarken komşu Balcı’nın pencereye çıkarak bağırdığını söyledi. Elinde siyah bir şey gördükten sonra da vurulduğunu anlattı. Olay anında parkta bulunan çocuklar da olayı doğruladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının da müdahil olduğu duruşmada, Hira Nur’un ailesi de sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi.



OLAY YERİNDE KEŞİF KARARI

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, olay yerinde uzman bilirkişilerle keşif yapılmasına karar verdi. Keşif yapıldıktan sonra Adli Tıp’tan Hira Nur’un sırtından çıkan saçma tanesinin vücuda girmeden önce herhangi bir yere çarpıp çarpmadığın tespit edilmesini istedi. Mahkeme ayrıca, saçma üzerinden silaha yönelik değerlendirme yapılarak öldürücü özellik taşıyıp taşımadığının da belirlenmesini istedi.