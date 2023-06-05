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Parkta otururken tartıştığı kişilerce bıçakla öldürüldü

İzmir'in Konak ilçesinde yabancı uyruklu bir kişi, parkta tartıştığı kişilerin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti

Giriş: 05.06.2023 - 22:51 | Güncelleme: ABONE OL
Parkta otururken tartıştığı kişilerce bıçakla öldürüldü
DHA

Olay, saat 19.30 sıralarında Lale Mahallesi 1433 sokakta meydana geldi.

İddiaya göre yabancı uyruklu olduğu belirtilen ve üzerinden kimlik çıkmayan 25-30 yaşlarındaki bir erkek, parkta otururken, hafif ticari araçla bölgeye gelen bir grup ile tartıştı. Tartışmanın ardından darp edilip boğazından bıçakla yaralanan kişi yere yığılırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Görgü şahitleri tarafından yapılan ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bıçaklanan kişinin yapılan sağlık kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda olayı gerçekleştiren kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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