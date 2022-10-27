Parkta oturan kadın silahla vurularak öldürüldü

AA

Çanakkale'de, parkta silahlı saldırıya uğrayan İpek Kürşat (36) hayatını kaybetti. Barbaros Mahallesi Yıldız Sokak'ta bulunan Barbaros Parkı'nda oturan İpek Kürşat, arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahla vurularak yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Kürşat, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR Cenaze otopsi için Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Cinayetle ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. *Fotoğraflar: İHA