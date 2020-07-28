Parkta oturan aileye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı - ŞANLIURFA

Merkez Karaköprü ilçesi Akbayır Mahallesi'ndeki 11 Nisan Kurtuluş Parkı'nda oturan Vedat Dolaş (41) ve ailesine kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.Olayda kafasından vurulan Dolaş hayatını kaybetti, yaralanan 5 yaşındaki yeğeni Z.Ç. ise Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Polis ekipleri saldırının gerçekleştiği parkta inceleme yaparken, saldırının ardından kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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