Son dakika haberlerine göre; polis ekipleri bu sabah aldıkları bir ihbar üzerine Beyoğlu ilçesi Ömer Avni Mahallesi'nde bulunan Hacı İzzet Parkı'nda bir kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. İncelemeler sonucu cansız bedenin oyuncu Seda Fettahoğlu'na ait olduğu ortaya çıktı.