Parkta kadına şiddet! Kurşun yağdırdı
Kadına yönelik şiddet bitmiyor. Bu kez de Gaziantep'te tartıştığı kişi tarafından bir parkta tabancayla vurulan Fatma Köklü ağır yaralandı. Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı
Gaziantep'te parkta tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurulan Fatma Köklü (39), ağır yaralandı. Polis, kaçan erkeğin kimliğini tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.
DHA'nın haberine göre olay, öğle saatlerinde, Gazikent Mahallesi'ndeki Celal Doğan Parkı'nda meydana geldi.
AĞIR YARALANDI
Parkta oturan Fatma Köklü ile kimliği belirsiz erkek arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Fatma Köklü, tabancayla vuruldu.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fatma Köklü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından bir özel özel hastaneye kaldırdı.
Tedaviye alınan Köklü’nün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.