Parkta facia ucuz atlatıldı!

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde parkta oynayan çocuk, elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Olay, Atatürk Mahallesi Gökdağ Sokak'ta bulunan bir parkta meydana geldi. Parkta oyun oynadığı esnada elektrik trafosuna dokunan 4 yaşındaki Miraç Altunbağ, elektrik akımına kapıldı. Yaralanan küçük çocuk, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olay yerinde güvenlik önlemi alırken, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.